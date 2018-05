Guatemala har bedt Sverige hente hjem sin ambassadør

NTB utenriks

Kompass har vært Sveriges ambassadør i Guatemala siden i fjor høst.

– Dere vet alle svært godt at ambassadør Kompass har sagt at hele det guatemalske samfunnet er korrupt, og det aksepterer og tolererer vi ikke, for det stemmer ikke, sa Guatemalas utenriksminister Sandra Jovel på en pressekonferanse fredag.

Guatemala krever også at Venezuelas ambassadør blir hjemkalt. Begge anklages for å ha blandet seg inn i landets interne saker. Men Jovel framholder at ingen av dem er utvist eller erklært som uønsket.

Sverige har reagert ved å kalle Guatemalas ambassadør i Stockholm inn på teppet. I tillegg har utenriksminister Margot Wallström snakket med Jovel på telefonen og uttrykt misnøye.

Sveriges tidligere ambassadør i landet, Maria Leissner, mener at oppfordringen først og fremst er et forsøk på å minske presset mot Guatemalas president Jimmy Morales, som også har ligget i konflikt med FNs internasjonale komité mot straffefrihet i Guatemala (Cicig).

Sverige er en av de største bidragsyterne til organisasjonen, og under en seremoni i januar, der den svenske regjeringen delte ut midler til Cicig, snakket Kompass om "et korrupt samfunn", samtidig som han la til at det ikke er riktig å se på hele kulturen som dårlig.

Kompass skapte også overskrifter i 2015 etter at han ble suspendert fra sin jobb hos FNs høykommissær for menneskerettigheter fordi han lekket en intern rapport som omhandlet seksuelle overgrep som FN-soldater skal ha begått mot barn i Den sentralafrikanske republikk.

I fjor ble han kåret til Årets FN-venn av Svenska FN-forbundet for sin innsats som varsler.

