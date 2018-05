Eurovision sier opp avtale med kinesisk TV etter MGP-sensur

NTB utenriks

Det meddeler European Broadcasting Union (EBU) som arrangerer Melodi Grand Prix. Utmeldingen kommer etter at Mango TV tirsdag sensurerte to opptredener under semifinalen, som kanalen sendte forsinket.

– Det er ikke i tråd med EBUs verdier om universalitet og inkludering eller vår stolte tradisjon for å feire mangfold gjennom musikken, skriver EBU i en pressemelding.

– Det er med ergrelse vi derfor avslutter vårt partnerskap med tv-stasjonen med øyeblikkelig virkning, melder EBU.

Mango TV sensurerte opptredenene til den kraftig tatoverte albanske artisten Eugent Bushpepa og den irske artisten Ryan O'Shaughnessy. Sistnevnte framførte låten "Together" om et mislykket kjærlighetsforhold. På scenen under hans opptreden ble kjærlighetshistorien utspilt av to mannlige dansere. Mango TV sensurerte bort regnbueflaggene fra opptredenen.

Der LGBT-symboler og regnbueflagg har vært en kjent syn i Melodi Grand Prix, er LGBT-kultur fortsatt tabu i kinesisk underholdningsindustri.

