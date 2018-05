Singapore nøytral grunn for både Trump og Kim

NTB utenriks

– Vi kommer begge til å prøve å gjøre det til et svært spesielt øyeblikk for verdensfreden, skrev Trump på Twitter torsdag.

Den amerikanske presidenten var den første som opplyste at møtes skal holdes 12. juni i Singapore. Senere på dagen ble meldingen bekreftet av Singapores utenriksdepartement.

– Vi håper dette møtet vil fremme utsiktene til fred på Koreahalvøya, het det i en uttalelse, uten at det kom flere detaljer om gjennomføringen av møtet.

Toppmøtet blir holdt etter flere måneder med intenst diplomati, der Sør-Koreas president Moon Jae-in har spilt en nøkkelrolle.

Opptining under OL

Tøværet begynte da Nord-Korea bestemte seg for å sende en høytstående delegasjon til OL i Sør-Korea i februar.

For to uker siden var det klart for et historisk toppmøte mellom Moon og Kim i den demilitariserte sonen mellom de to landene, et møte som endte med at de to signerte en felles erklæring der de lovet å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya.

Singapore har tidligere blitt nevnt som et aktuelt sted å holde toppmøtet. Det har også den demilitariserte sonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea, men tidligere i uka ga Trump beskjed om at det ikke var aktuelt å møte Kim her.

Nøytral grunn

Ifølge analytikere er Singapore et naturlig sted å holde toppmøtet, både fordi det oppfattes som nøytralt og fordi det ligger nær Nord-Korea. De to landene har dessuten hatt diplomatiske bånd siden 1975.

– Byen er et flott sted for toppmøte, sier Tom Plant ved Royal United Services Institute i London.

– Kim vil være på vennligsinnet territorium, ikke fiendtlig territorium. Men han vil ikke være på hjemmebane.

Valget av Singapore kan også skyldes at landets sikkerhetsstyrker regnes som svært erfarne og kompetente.

Effektiv ettpartistat

Landet har helt siden uavhengigheten i 1965 vært en ettpartistat, noe som har sikret stabilitet og effektivitet, men som også har ført til kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Myndighetene anklages blant annet for å holde folk fengslet uten vanlige rettsprosedyrer, overvåking av private telefoner uten fullmakt, samt betydelige begrensninger på folks ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Kim kommenterte torsdag toppmøtet for første gang. I en pressemelding publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA kaller han møtet for et «strålende første steg» på veien mot å forbedre situasjonen på Koreahalvøya og «bygge en god framtid».

Trump takket Kim

USAs utenriksminister Mike Pompeo har denne uken vært i Nord-Korea for å forberede det planlagte toppmøtet. Under besøket skal både tid og sted ha blitt bestemt, men det var Trump som torsdag offentliggjorde nyheten.

Tidligere torsdag tok presidenten imot tre amerikanere som Nord-Korea løslot under Pompeos besøk.

– Vi ønsker å takke Kim Jong-un, sa Trump og la til at den største bragden gjenstår: Å gjøre Koreahalvøya fri for atomvåpen.

– Jeg tror virkelig at han ønsker å gjøre noe og å få landet inn i den virkelige verden. Vi får se hva som skjer, sa Trump om Kim.