SOHR: Iranske styrker har skutt mot israelske stillinger på Golanhøydene

NTB utenriks

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter at et angrep har funnet sted.

Det israelske militæret skal ha lykkes med å skyte ned enkelte av rakettene, og det er ikke blitt rapportert om drepte.

Israelske myndigheter tar likevel ikke lett på angrepet, sier talsperson for militæret Jonathan Conricus.

– Vi ser på dette med stor alvorlighet og er forberedt på et bredt spekter av scenarioer, sier Conricus.

Ifølge det israelske militæret ble flere militære stillinger truffet, men skadene er minimale. Israel har den siste uken økt beredskapen, blant annet ved å åpne tilfluktsrom for sivilbefolkningen på Golanhøydene.

Flere medier skriver at landet stålsetter seg for iranske rakettangrep som svar på luftangrepet 9. april mot flybasen T4, der sju iranske militærrådgivere og medlemmer av den iranske revolusjonsgarden ble drept.

Israel tok deler av Golanhøydene fra Syria under seksdagerskrigen i 1967 og annekterte samme område i 1981.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen og bosetningene er ulovlige.

(©NTB)