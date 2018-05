Merkel: Europa kan ikke lenger stole på USAs beskyttelse

NTB utenriks

– Det er ikke lenger slik at USA simpelthen beskytter oss. Europa må ta skjebnen i egne hender. Det er framtidens oppgave, sa Merkel torsdag etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Aachen i Tyskland.

Merkels uttalelser kom etter at USAs president Donald Trump sa han trekker USA fra atomavtalen med Iran – en avtale som både Tyskland, Frankrike og EU har skrevet under på.

Under møtet diskuterte Merkel og Macron behovet for EU-reformer. Macron ga uttrykk for utålmodighet overfor Tyskland. Tyskland har vært motstander av Frankrikes reformforslag for eurosonen, der Frankrike ønsker en felles finansminister og et felles budsjett, uttalte Macron.

– Ikke vent. Handling nå, sa Macron i en oppfordring til Merkel. Han viste til at i en tid der atomavtalen med Iran og Parisavtalen kastes over bord, har Europa større behov enn noen gang tidligere for å stå sammen og vise større styrke.

– Hvis vi godtar at andre stormakter, inkluderte allierte, setter seg selv i en situasjon der de bestemmer over vårt diplomati, vår sikkerhet, og noen ganger får oss til å påta oss de største risikoene, så er vi ikke lenger suverene og vi ikke lenger fremstå som troverdig overfor folkemeningen, sa Macron.

Merkel understreket på sin side at uenigheter innad i EU fortsatt hindrer ytterligere integrasjon, og hun medgikk at diskusjonen mellom Frankrike og Tyskland rundt eurosonen er "vanskelig".

