Mahathir (92) gjør comeback som Malaysias leder

Mahathir var også statsminister fra 1981 til 2003, da han ledet den konservative regjeringskoalisjonen Nasjonal front og styrte landet med hard hånd.

Denne gangen sto han i spissen for opposisjonen, som utfordret nettopp Nasjonal front og dens nåværende leder Najib Razak, som Mahathir tidligere har vært mentor for.

Mahathir hadde egentlig gått av med pensjon, men i 2015 vendte han tilbake til politikken. Comebacket sammenfalt med at Najib ble rammet av en større korrupsjonsskandale som etter alt å dømme kostet ham seieren i onsdagens valg på ny nasjonalforsamling.

Før Mahathir ble tatt i ed under en seremoni på slottet i Kuala Lumpur, gikk det rykter om at Nasjonal front ville forsøke å beholde makten. Edsavleggelsen satte derfor punktum for en dag full av usikkerhet om Mahathir virkelig kom til å bli landets nye regjeringssjef.

Nasjonal front har styrt Malaysia uavbrutt siden landet ble uavhengig i 1957.

Det offisielle valgresultatet viser at Mahathirs koalisjon sikret seg 113 plasser i nasjonalforsamlingen, en plass mer enn hva som kreves for å danne flertallsregjering.

