FN-sjefen ber alle parter i Syria avstå fra provokasjoner 

NTB utenriks

Angrepene natt til torsdag er blitt fulgt med stor bekymring, sier generalsekretær António Guterres via sin talsmann.

Det vises til rapporter om at det ble avfyrt raketter fra Syria mot israelske stillinger – uten av Iran blir nevnt – og at det israelske forsvaret svarte med rakettangrep. Det vises også til rakettangrep i Syria 6. mai.

– Generalsekretæren ber om en umiddelbar stans i alle fiendtlige handlinger og alle provokative handlinger for å unngå en ny oppblussing i regionen, som allerede er viklet inn i forferdelige konflikter med enorme lidelser for sivilbefolkningen, heter det i uttalelsen fra Guterres' talsmann, Stephane Dujarric, torsdag.

Generalsekretæren ber også FNs sikkerhetsråd forholde seg aktivt til saken og følge opp ansvaret det har i henhold til FN-charteret.

Ingen av de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd har villet innkalle til hastemøte som følge av situasjonen. I stedet har en rekke land bedt om tilbakeholdenhet.

På spørsmål om de vil innkalle til hastemøte, svarer FN-ambassadørene fra både Polen, Russland, Frankrike og Storbritannia: – Ikke på nåværende tidspunkt.

Israels FN-ambassadør Danny Danon har i et brev til Sikkerhetsrådet og FNs generalsekretær bedt om at "Irans aggressive handlinger" fordømmes. Han har også bedt Sikkerhetsrådet kreve at Iran avslutter sitt militære nærvær i Syria.

