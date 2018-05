Utvist HRW-topp anklager Israel for å ville stanse all kritikk

NTB utenriks

Det israelske innenriksdepartementet ga tirsdag beskjed om at Omar Shakirs oppholdstillatelse er trukket tilbake. Departementet mener at han i flere år å ha vært aktivist for boikottkampanjen mot Israel, noe Shakir selv avviser.

– Årsaken som oppgis er støtte til boikott, men i virkeligheten er dette en avgjørelse som skal sette munnkurv på Human Rights Watch og stanse kritikk av Israels dårlige rulleblad når deg gjelder menneskerettigheter, sier Shakir til nyhetsbyrået AFP.

Han føyer til at Israel nå er i selskap med land som Nord-Korea, Cuba, Iran og Sudan, som alle har nektet ansatte i Human Rights Watch adgang.

Shakir er amerikansk statsborger og er HRWs representant i Israel og Palestina. Han fikk tillatelse til å jobbe i Israel for et drøyt år siden, flere måneder etter at han ble nektet innreise til landet.

HRW har skrevet en rekke kritiske rapporter om Israel. Den israelske beslutningen fordømmes av blant annet Amnesty International og 15 israelske menneskerettsgrupper.

– Israel forsøker både å hindre sine egen borgere og verden i å se hva det gjør, heter det i uttalelsen, som blant annet B'Tselem og Breaking the Silence har sluttet seg til.

