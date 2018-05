Polanski kaller metoo-kampanjen for kollektivt hysteri

NTB utenriks

Uttalelsen er gitt i et intervju med magasinet Newsweek Polska få dager etter at Oscar-akademiet ekskluderte både ham og den overgrepsdømte komikeren Bill Cosby.

Polsk-franske Polanski, som vant Oscar for beste regi for «Pianisten» i 2003, har vært medlem av akademiet i nesten 50 år.

I intervjuet sier han at alle forsøker å slutte seg til metoo-kampanjen, først og fremst på grunn av frykt. Han sammenligner også kampanjen med måten Nord-Korea sørger over landets avdøde ledere, en markering som ifølge Polanski er så intens at «du ikke kan slutte å le».

Grunnen til at han er kastet ut av Oscar-akademiet, er anklagene om at han for drøyt 40 år siden dopet ned og voldtok ei 13 år gammel jente. Han ble pågrepet og siktet i 1977, men greide å flykte til utlandet før dommen falt.

Han har aldri innrømmet voldtekt, men har erkjent å ha hatt sex med en mindreårig.

Polanski er nå 84 år. Han er født i Paris av jødiske foreldre fra Polen. Familien flyttet etter hvert til Polen, men han overlevde holocaust.

