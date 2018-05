Johnson: – Atomavtalen fortsatt livsviktig for britisk sikkerhet

NTB utenriks

– Jeg ber USA om å la være å gjøre noe som vil hindre andre parter i å fortsette med å få atomavtalen til å fungere, sier Boris Johnson under en tale i det britiske parlamentet onsdag.

Uttalelsene fra den britiske utenriksministeren kommer dagen etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA vil trekke seg fra atomavtalen med Iran, og gjeninnføre sanksjonene mot landet i løpet av 90 dager.

Både Storbritannia, Tyskland og Frankrike har gjennom onsdagen lovet at de vil kjempe for å bevare avtalen og sørge for at Iran fortsetter å overholde forpliktelsene i den, selv om USA er utenfor.

– Storbritannia vil fortsatt forplikte seg til avtalen, ettersom den fortsatt er livsviktig for landets nasjonale sikkerhet, sier Johnson, som var sistemann i en lang rekke europeiske toppolitikere som reiste til USA for å forsøke å overtale Trump til å beholde atomavtalen.

Johnson understreker at Storbritannias fortsatte deltakelse i avtalen forutsetter at IAEAs inspektører slår fast at Iran fortsatt overholder sin del av den.

