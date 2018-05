Historisk seier til opposisjonen i Malaysia

NTB utenriks

Det viser offisielle resultater onsdag kveld. Ifølge valgkommisjonen har opposisjonsalliansen vunnet 112 plasser, mens partiet Nasjonal front fikk 76 plasser.

112 plasser innebærer at opposisjonen har sikret seg rent flertall.

Nasjonal front har hatt regjeringsmakten i Malaysia i 60 år, men velgerne har straffet partiet hardt som følge av en korrupsjonsskandale som statsminister Najib Razak anklages for å være innblandet i.

Tirsdag gikk Malaysias menneskerettighetskommisjon hardt ut og kritiserte landets myndigheter og statsminister Najib for å undergrave valgsystemet ved å dele ut pengegaver. De opplyste også om flere tilfeller der velgere skal ha blitt hindret fra å stemme.

Valgdeltakelsen ser ut til å ha vært høy, men lavere enn 85 prosent, ifølge et lokalt analyseselskap. Stemmelokalene stengte klokken 17 lokal tid.

Styrte med jernhånd

Mahathir styrte Malaysia med jernhånd i 22 år, og var i sin tid statsminister Najibs mentor. Da 92-åringen avla sin stemme i fødebyen Alor Setar, sa han at han var sikker på seier.

– Med mindre Najib jukser, la han til.

Analytikere hadde på forhånd spådd at valget mest sannsynlig kom til å ende med at 64 år gamle Najibs regjering fikk fortsette. Blant annet pekte de på et valgsystem som favoriserer utkantstrøk – områder der Najibs parti tradisjonelt har stått sterkt.

Men analytikerne tok feil, og onsdag kveld kunngjorde Mahathir at representanter for kongehuset allerede hadde kontaktet opposisjonen for å anerkjenne seieren.

Korrupsjonsanklager

Korrupsjonsskandalen som kostet Najib seieren, er knyttet til det statlige fondet 1MDB. Flere milliarder dollar skal ha blitt tappet fra fondet, og statsministeren er blitt anklaget for å ha plassert deler av pengene på sin personlige konto.

Najib avviser anklagene, og landets riksadvokat har renvasket ham.

Rivalen Mahathir har brukt korrupsjonsskandalen flittig i valgkampen og hevdet at Najib ikke har tilliten som trengs for å lede landet.

