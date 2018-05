Berlusconi gir grønt lys for regjering mellom Ligaen og Femstjernersbevegelsen

NTB utenriks

Ligaen og M5S har til sammen nok plasser i nasjonalforsamlingen til å kunne danne en flertallsregjering.

Berlusconis utspill onsdag kveld kan bety at den politiske krisen er over, og at Italia likevel får en regjering på plass etter valget i mars uten at det må holdes nyvalg.

– Hvis en annen politisk kraft fra sentrum-høyre-koalisjonen ønsker å ta ansvar for en regjering med Femstjernersbevegelsen, så noterer vi det med respekt, sier Berlusconi.

– Det er helt klart ikke opp til oss å legge ned veto eller stille betingelser, men i denne saken vil vi med sikkerhet ikke gi et tillitsvotum, sier han videre.

Ligaen og M5S trenger ikke stemmene fra Berlusconis parti Forza Italia for å danne regjering, men Ligaen har ønsket forsikringer fra Berlusconi om at han ikke er imot en slik plan.

Ligaen og Berlusconis parti Forza Italia er med i den samme høyrealliansen, men greide ikke å få stort nok flertall til å danne regjering under valget for to måneder siden.

Populistiske M5S ble Italias største parti, men det trenger støtte fra høyrealliansen og har nektet å sitte i samme regjering som Forza Italia.

Beskjeden fra Berlusconi kommer to dager etter at Italias president ba partiene støtte en midlertidig «nøytral» regjering, som skulle legge til rette for nyvalg neste år.

Både Ligaen og M5S motsatte seg dette. De har i stedet bedt om nyvalg i juli hvis ikke en levedyktig regjering kommer på plass.

