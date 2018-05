Xinhua: Nytt møte mellom Kim Jong-un og Kinas president

NTB utenriks

Xi og Kim hadde samtaler i den nordøstlige kinesiske byen Dalian. Offisielle medier viser blant annet bilder av de to lederne som går side om side på en strandpromenade.

Ifølge det statlige kinesiske byrået Xinhua møttes Xi og Kim både mandag og tirsdag. Xi holdt en velkomstbankett for Kim, og de spiste også lunsj sammen tirsdag.

– I en hyggelig atmosfære møttes de to topplederne og hadde en mangesidig og dyptgående utveksling av synspunkter om Kinas og Nord-Koreas forhold, og store saker som opptar dem begge, skriver Xinhua.

Møtet skjer i forkant av Kims historiske toppmøte med den amerikanske presidenten Donald Trump. De to skal ifølge sørkoreanske medier møtes i juni.

Trump opplyste i etterkant av møtet mellom Xi og Kim at han skal snakke med den kinesiske presidenten 8.30 tirsdag morgen lokal tid.

– Hovedpunktene vil være handel, der gode ting skal skje, og Nord-Korea, der forhold og tillit bygges, tvitret Trump.

En rekke møter

Den siste måneden har det vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea.

Kim og Xi møttes i mars da Kim besøkte Kina for første gang siden han tok over makten i Nord-Korea for seks år siden. Kina er Nord-Koreas nærmeste allierte, og Kim har i senere tid uttrykt en sterk vilje til å tette båndet mellom de to landene.

Kim sendte også sin utenriksminister, Ri Yong-ho til Beijing i begynnelsen av april, og i mai var den kinesiske utenriksministerens tur til å dra på reise. Han besøkte Kim i Nord-Korea og sa da at regimet kan regne med Kinas støtte til å ruste opp landets økonomi.

Forholdet mellom nord og sør har også forbedret seg den siste tiden. I slutten av april var det duket for et historisk møte med Kim og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in. De to lederne signerte da en avtale om full atomnedrustning.

Møttes i havneby

Et nordkoreansk fly landet tirsdag i den kinesiske havnebyen Dalian. Dette førte til spekulasjoner fra japanske og sørkoreanske medier om at Kim var på enda ett Kina-besøk.

Det var et svært strengt sikkerhetsoppbud da det nordkoreanske flyet landet, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Den japanske kringkasteren NHK la ut et bilde av et fly fra Nord-Koreas statlige flyselskap Air Koryo, og opplyste at dette ble tatt tirsdag ettermiddag på flyplassen i Dalian.

Ifølge den japanske kanalen Kyodo har flyet nå forlatt byen. Da Kim var på Kina-besøk i mars, ble ikke reisen bekreftet av verken Kina eller Nord-Korea før Kim var tilbake i hjemlandet.

(©NTB)