Valgtrøbbel i Malaysia

Det kommer fram i en pressemelding fra organisasjonen, som ble opprettet av malaysiske folkevalgte i 1999. Ifølge styreleder Razali Ismail er kommisjonen blitt informert om flere tilfeller der velgere har blitt hindret fra å stemme, samt problemer med landets valgsystem.

Ismail anklager også myndighetene og statsminister Najib Razak for å undergrave valgsystemet ved å dele ut pengegaver.

Favoritt på tross av skandale

I onsdagens valg blir Razak utfordret av den tidligere statsministeren Mahathir Mohamad (92). Valget kommer trolig, ifølge en rekke valganalytikere, til å ende med at Najibs regjering blir gjenvalgt, blant annet som følge av et valgsystem der stemmer fra utkantstrøk veier tungt.

En eventuell valgseier vil komme på tross av skandalen rundt det statlige fondet 1MDB. Flere milliarder dollar skal ha blitt tappet fra fondet, og statsminister Najib er blitt anklaget for å ha plassert deler av pengene på sin egen konto.

Anklaget for å spre falske nyheter

Motstanderen Mahathir, som styrte Malaysia på autoritært vis mellom 1981 og 2003, er på sin side anklaget for å ha spredd falske nyheter.

Da valgkampen ble sparket i gang hevdet Mahathir at noen hadde forsøkt å sabotere et fly for å hindre ham i å dra til øya Langkawi, der han formelt skulle registrere seg som kandidat i valget. Han kom seg til slutt til øya med et annet fly.

Både luftfartstilsynet og charterselskapet har i ettertid avvist anklagene om sabotasje, og sagt at det var et teknisk problem med flyet.

