Trump trekker USA fra atomavtalen med Iran

NTB utenriks

– Jeg kunngjør i dag at USA vil trekke seg ut av atomavtalen med Iran, sa Trump i sin tale.

Presidenten brukte store deler av sin tale tirsdag kveld på å hamre løs på avtalen, som han hevdet ikke har fått Iran til å legge bort sine planer om å utvikle atomvåpen.

– Det er en grusom avtale. Den har ikke brakt oss fred og kommer aldri til å gjøre det, sa Trump, som hevdet at avtalen ville føre med seg et atomkappløp i Midtøsten.

– Når jeg gir et løfte, holder jeg det, slo Trump fast, med henblikk på valgløftet om å skrote avtalen.

Truet Iran

Trump viste til at Israel nylig la fram angivelige bevis for at Iran ikke har lagt bort sitt kjernevåpenprogram.

Han hadde også en klar advarsel til Iran på lager: Landet vil få «større problemer» hvis det fortsetter å arbeide mot å skaffe seg atomvåpen.

Trump har fått mye kritikk for å handle alene og i strid med advarsler ikke bare fra europeiske allierte og EU, men også fra Russland og Kina, som begge er parter i avtalen. Han understreket i den forbindelse at USA nøye har rådført seg med sine allierte i Midtøsten og Europa også i Iran-spørsmålet.

Presidenten fremholdt at Iran er den staten i verden som i størst grad støtter terrorister og trakk fram landets rolle i konfliktene i Jemen og Syria.

Obamas store seier

Avtalen om Irans omstridte atomprogram ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU og Iran i 2015. Avtalen var en av Trumps forgjenger Barack Obamas viktigste utenrikspolitiske seirer.

Formålet med atomavtalen fra 2015 var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet prøvde å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter gjentatte ganger har benektet. Regimet i Teheran godtok større begrensninger på sitt atomprogram, i bytte mot opphevelse av sanksjoner.

Atomavtalen støttes i dag av et nærmest samlet verdenssamfunn. Men det finnes tre viktige unntak: Irans regionale rivaler Saudi-Arabia og Israel, og USAs president Donald Trump.