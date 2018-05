Taiwan hevder WHO lar seg styre av Kina

NTB utenriks

Den 21. mai arrangerer WHO Verdens helseforsamling (WHA). For andre år på rad er ikke Taiwan invitert, noe som får landets myndigheter til å reagere.

I en pressemelding skriver de at en ikke-politisk organisasjon «som forsøker å få til høyest mulig levestandarder for menneskeheten» ikke bør «utelukkende tjene Beijing».

– Helse er en grunnleggende menneskerett, samt en universell verdi på tvers av etnisiteter, religion, politiske oppfatninger, økonomi og sosiale situasjoner, heter det videre.

I svaret fra WHO heter det at taiwanske eksperter jevnlig deltar på WHOs møter, men at landet Taiwan ikke har vært i stand til å møte opp i mer enn 30 prosent av møtene.

Geng Shuang, en talsperson for Kinas utenriksdepartement, har sagt at hans land godtok Taiwans deltakelse på WHA mellom 2009-2016, men at de ikke gjør det nå.

Årsaken er at Taiwans nåværende regjering ikke støtter den tanken om «ett Kina», som i praksis innebærer at Taiwan ikke er et eget land, men en del av Kina.

