Rapport: Betydelig nedgang i kriminalitet i Tyskland i 2017

Kriminelle handlinger gikk ned med 10 prosent i 2017 sammenlignet med året før, viser statistikk som ble lagt fram tirsdag. Samtidig var det en oppgang i andelen krimsaker som ble løst, opplyser den tyske innenriksministeren Horst Seehofer.

– Til tross for alle våre utfordringer er det tydelig at Tyskland er tryggere. Men det er ingen grunn til å si at problemet er løst, vi har fortsatt mye å gjøre, sa han.

Forbrytelser som innbrudd, butikktyveri og stjeling gikk ned, mens narkoforbrytelser, økonomiske forbrytelser og brudd på våpenloven gikk opp.

Seehofer advarte også om at myndighetene til enhver tid må være klar over muligheten for et terrorangrep.

