Nytt møte mellom Kim Jong-un og Kinas president

Samtalene mellom Xi og Kim, som ikke var varslet på forhånd, fant sted i den nordøstlige kinesiske havnebyen Dalian mandag og tirsdag. Et av temaene var striden om Nord-Koreas atomvåpen.

Toppmøtet var Kims tredje på halvannen måned. Han besøkte Xi i Beijing i begynnelsen av mars, og en måned senere var tiden inne for det historiske møtet med Sør-Koreas president Moon Jae-in.

I løpet av juni er det planlagt toppmøte mellom Kim og USAs president Donald Trump.

– Jeg håper å bygge gjensidig tillit med USA gjennom dialog, sa Kim under samtalene med Xi, ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV.

– Både forholdet mellom Kina og Nore-Korea og situasjonen på Korea-halvøya har gjort positive framskritt. Det er jeg glad for, sa Xi.

– Hyggelig stemning

Et nordkoreansk fly i Dalian førte til spekulasjoner i mediene om at Kim hadde reist på et nytt besøk til Kina. Tirsdag ble dette bekreftet av statlige kinesiske medier.

Det ble offentliggjort bilder av de to lederne som gikk side om side på en strandpromenade.

– I en hyggelig atmosfære møttes de to topplederne og hadde en mangesidig og dyptgående utveksling av synspunkter om Kinas og Nord-Koreas forhold, meldte nyhetsbyrået Xinhua.

Kort etter at besøket ble gjort kjent, tvitret Donald Trump at han skulle snakke med Xi på telefon tirsdag morgen amerikansk tid.

– Hovedpunktene vil være handel, der gode ting skal skje, og Nord-Korea, der forhold og tillit bygges, skrev presidenten.

Avspenning

Den siste måneden har det vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea og USA og Sør-Korea.

Under toppmøtet mellom Kim og Moon undertegnet de en avtale hvor de lovet å jobbe for varig fred og atomnedrustning. Trump har flere ganger rost forsøkene på å oppnå forsoning.

Væromslaget er markant, siden USA og Nord-Korea truet hverandre med krig flere ganger i fjor.

Kina er det nærmeste Nord-Korea kommer en alliert, og Kina var et av landene som undertegnet våpenhvileavtalen etter Korea-krigen på 1950-tallet. Den kinesiske regjeringen vil derfor etter alt å dømme spille en viktig rolle i forsøkene på å løse striden om Nord-Koreas våpenprogrammer.

