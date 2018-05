Norge beklager at USA trekker seg fra Iran-avtalen

NTB utenriks

– Vi er bekymret for at dette kan gi økt ustabilitet i en allerede urolig region. Vi er også bekymret for hva dette kan få å si for det internasjonale samfunnets evne til å hindre spredning av kjernevåpen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Hun sier at Norges holdning til atomavtalen er klar: Avtalen bidrar til regional stabilitet og tjener Norges sikkerhet. Avtalen har vært effektiv og virker etter hensikten, som er å hindre Iran i å utvikle atomvåpen.

Eriksen Søreide oppfordrer Iran og øvrige parter til å forbli i avtalen.

