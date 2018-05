Nord-Korea vil fly i sørkoreansk luftrom

NTB utenriks

Nyhetsbyrået skriver at myndighetene i Pyongyang nylig kontaktet Sør-Korea om den foreslåtte ruta. Nord-Koreas mål skal være å frakte passasjerer til et ikke navngitt tredjeland, og dermed øke sine diplomatiske bånd til omverdenen, samt å gjøre seg selv mindre isolert.

Noh Kyu-duk, en talsperson for sørkoreanske luftfartsmyndigheter (ICAO), bekrefter henvendelsen fra nabolandet.

– Temaet om opprettelse av en ny flyrute blir vurdert av samferdselsdepartementet, sa Noh på en pressekonferanse.

Forespørselen fra Nord-Korea kommer etter at landets diktator 27. april møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in.

I grensebyen Panmunjom ble de to lederne enige om å sette et endelig punktum for Koreakrigen, samt å søke fullstendig atomnedrustning på Koreahalvøya.

