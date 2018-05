Medier: Kim Jong-un kan ha besøkt Kina

NTB utenriks

Det var et svært strengt sikkerhetsoppbud da det nordkoreanske flyet landet, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Flere medier skriver at Kim selv, eller en annen høytstående representant for Nord-Korea, kan ha vært om bord.

Den japanske kringkasteren NHK la ut et bilde av et fly fra Nord-Koreas statlige flyselskap Air Koryo, og opplyser at dette er tatt tirsdag ettermiddag på flyplassen i Dalian.

Ifølge den japanske kanalen Kyodo skal flyet nå ha forlatt byen.

Det er ingen regelmessige flyavganger mellom Nord-Korea og Dalian, men nordkoreanere er ofte på besøk i havnebyen, som er viktig for handelen mellom de to landene.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Geng Shuang, sa tirsdag at han «ikke har informasjon å dele på dette tidspunktet».

– Kina og Nord-Korea er nære naboer og opprettholder normal kommunikasjon og utvekslinger med hverandre, sa han.

Kim besøkte Kina i mars for første gang siden han tok over makten for seks år siden. Denne turen ble ikke bekreftet fra verken Kina eller Nord-Korea før Kim var tilbake i hjemlandet.

