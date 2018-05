Kinas visestatsminister reiser til USA

NTB utenriks

Nyheten kommer etter at Liu, omtalt som president Xi Jinpings viktigste økonomiske rådgiver, har hatt samtaler i Beijing med USAs finansminister Steven Mnuchin.

– Han kommer hit for å fortsette samtalene med presidentens økonomiutvalg, sier Sarah Sanders, talsperson for Det hvite hus, om besøket.

USAs president Donald Trump har tidligere anklaget Kina for å bedrive urettferdig handel.

Kinas økende handelsoverskudd med USA har skapt voksende friksjoner mellom Washington og Beijing. Frykten for handelskrig har økt etter at president Donald Trump varslet toll på kinesiske varer. Kina svarte med toll på amerikanske varer, som igjen har ført til at USA truer med ytterligere toll.

I pressekonferansen i Det hvite hus sa president Trumps talsperson Sanders at USA jobber for å løse situasjonen.

– Presidenten har et godt forhold til president Xi, og vi jobber for å få på plass noe som vil være bra for alle parter, sa Sarah Sanders.

