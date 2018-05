Kina med enormt handelsoverskudd med USA

NTB utenriks

Tallet kommer etter en april måned der det kinesiske overskuddet var på 22,2 milliarder dollar, en økning fra 15,4 milliarder dollar i mars.

USAs president Donald Trump har tidligere anklaget Kina for å bedrive urettferdig handel.

Kinas økende handelsoverskudd med USA har skapt voksende friksjoner mellom Washington og Beijing. Frykten for handelskrig har økt etter at president Donald Trump varslet toll på kinesiske varer. Kina svarte med toll på amerikanske varer, som igjen har ført til at USA truer med ytterligere toll.

Situasjonen har ført til at USAs finansminister Steven Mnuchin sist helg reiste til Beijing for å løse konflikten.

– Vi har gode samtaler, sa Mnuchin til reportere i Beijing fredag.

I Kinas statseide medier het det imidlertid at det var store avstander mellom de to partene.

– Det er vanlig at USA og Kina er uenige om handel, men det at de nå er klare til å legge press på hverandre viser hvor pirkete partene har blitt. Det viser også hvor vanskelig det vil være å gjøre begge parter fornøyde, skriver avisen China Daily på lederplass fredag.

