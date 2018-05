Irans president advarer egne innbyggere før Trumps beslutning

NTB utenriks

– Det er mulig at vi kommer til å få problemer de neste to til tre månedene, men vi skal komme oss gjennom dette, sier Rouhani på en oljekonferanse i Iran.

Siden januar 2016 har hans land nytt godt av opphevede sanksjoner i bytt mot innsyn i Irans atomprogram, en avtale som USAs president Donald Trump skal uttale seg om tirsdag klokka 20 norsk tid.

Presidenten har tidligere har vært svært kritisk til atomavtalen, som Trump omtaler som en avtale med «katastrofale mangler». Den oppfatningen deles ikke av USAs allierte i Europa. Blant disse er Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

Det sistnevnte landet sendte mandag utenriksminister Boris Johnson til Washington D.C. Han møtte USAs visepresident Mike Pence og landets sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton for å overbevise amerikanerne om å opprettholde avtalen.

– Jeg ser ikke noen fordeler ved å vrake avtalen. Det er bare Iran som tjener på det hvis vi opphever restriksjonene vi har lagt på Irans atomprogram, skrev Johnson i New York Times mandag om sitt lands oppfatning.

Ali Larijani, president for Irans nasjonalforsamling, hevder på sin side at om USA trekker seg, vil det føre til større ideologisk oppslutning innad i Iran.

– Herr Trump. De kan være sikker på at et avtalebrudd vil oppmuntre den iranske nasjonen til å fortsette sin vei mot islamsk revolusjon, og at folket vil stå bak sin suverene leder, heter det i en uttalelse fra Larijani.

