Forsker: – Setter USA på kurs mot krig i Midtøsten

President Donald Trump varslet i en tale tirsdag kveld at han kommer til å trekke USA ut av atomavtalen med Iran.

– Det var en uforsonlig tale som var uten sidestykke i sin fordømmelse og entydighet. Og den setter USA på kurs mot krig i Midtøsten. Han sier blant annet at Iran skal få større problemer enn noen gang tidligere, sier seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, til NTB.

Han har fulgt situasjonen rundt Irans atomprogram tett i en årrekke.

– Verden må ta høyde for et forsterket hardkjør mot Iran. Da EU innledet forhandlinger med Iran i 2003, var det grunnleggende siktemålet å unngå krig. Nå er vi tilbake der, konstaterer Lodgaard.

Regimeskifte?

Mot slutten av talen trakk Trump inn den positive utviklingen på Korea-halvøya.

– Trump tror det var sanksjonene og truslene om bruk av makt – maksimalt press – som la grunnlaget for utviklingen på Korea-halvøya. Når han nå er ute av atomavtalen, ser det ut til at han vil anvende samme oppskrift på Iran, konstaterer Lodgaard.

Han viser til at det finnes folk i Trump-administrasjonen som er ideologisk motivert for en konflikt med Iran, mens andre er veteraner fra Midtøsten-kriger hvor Iran har stått mot USA.

– Fiendtligheten overfor Iran er sterk, og dels gjelder det da å bekjempe Irans innflytelse i regionen. Men det er mange som også vil ha regimeskifte i Iran, og det er den grupperingen som har rykket inn i Det hvite hus, understreker Lodgaard.

Opp til EU

Han er likevel klar på at avtalen ikke nødvendigvis bryter sammen, selv om USA nå trekker seg ut.

– Det dreier seg om en internasjonal avtale forankret i FNs sikkerhetsråd, men det er først og fremst opp til EU å redde den, og Iran har ikke mye å gå på. Avtalen har gitt dem langt mindre enn de kunne forvente, og Trump har sabotert den etter beste evne, sier NUPI-forskeren.

– Hvis ikke EU treffer mer effektive tiltak for å beskytte eget bankvesen og eget næringsliv mot amerikanske sanksjoner, er det overhengende fare for at avtalen ryker. Det betyr i så fall et kraftig tilbakeslag for internasjonalt diplomati og samarbeid og et steg mot en råere og mer brutal verden.

Lodgaard beskriver Trumps påstander om at Iran har brutt sin del av avtalen som feilaktige. Han viser til at både Trumps egen etterretning og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) hele tiden har fastholdt at Iran ikke har brutt avtalen.

