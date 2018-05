NTB utenriks

New York Times meldte tirsdag ettermiddag at president Donald Trump i en samtale med Frankrikes president Emmanuel Macron hadde sagt at USA ville trekke seg fra avtalen. Opplysningen kom fra en kilde som var orientert om innholdet i samtalen mellom de to.

Nå melder også AP at de har fått bekreftet det samme.

Nyhetsbyrået Reuters melder imidlertid at en kilde i det franske presidentpalasset sier Trump ikke ga noen indikasjon på hva han ville gjøre i samtalen med den franske presidenten.

