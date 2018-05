USAs ambassade setter opp skilter i Jerusalem

NTB utenriks

Skiltene på engelsk, hebraisk og arabisk er hengt opp nær det amerikanske konsulatets bygning sør i Jerusalem, som offisielt blir ambassade 14. mai.

Under åpningsseremonien er det ventet at en omfattende amerikansk delegasjon deltar. Muligens deltar også president Donald Trump, som foreløpig kun har svart «kanskje» på spørsmål om han har planer om å stille.

Ambassadeflyttingen skjer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA ville flytte ambassaden sin i Israel fra Tel-Aviv til Jerusalem. Med det anerkjente han byen som Israels hovedstad, noe som vakte kraftige reaksjoner over hele verden, spesielt i muslimske land.

Israel gjør krav på hele Jerusalem som landets hovedstad, mens Palestina ser på den østlige delen av byen som hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

