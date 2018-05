Trump kunngjør sin Iran-beslutning tirsdag

NTB utenriks

– Jeg kommer til å kunngjøre min beslutning om Iran-avtalen fra Det hvite hus klokka 14 i morgen, skriver Trump på Twitter mandag kveld.

Han har tidligere sagt at han vil ta en beslutning om hvorvidt USA skal trekke seg fra atomavtalen med Iran innen 12. mai.

Trump har flere ganger kritisert avtalen i harde ordelag, og han har også signalisert at USA kommer til å trekke seg fra avtalen hvis den ikke blir revidert.

Avtalen med Iran ble forhandlet fram av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015. Den legger omfattende begrensninger på Irans atomprogram for å sikre at det ikke kan brukes til å utvikle våpen, samtidig som de økonomiske sanksjonene mot Iran er blitt opphevet.

Frankrike, Storbritannia og Tyskland har forsøkt å overbevise Trump om å beholde avtalen, samtidig som det forhandles fram tilleggsavtaler med Iran.

Iran har imidlertid avvist alle tillegg og endringer i avtalen. Hvis USA trekker seg fra avtalen, vil også Iran anse avtalen for opphevet, lyder beskjeden fra Teheran.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er en sterk tilhenger av at Trump skal skrote avtalen. Nylig la han fram det han hevdet var bevis for at avtalen var bygd på en løgn, men ifølge eksperter var det lite nytt i det Netanyahu la fram.