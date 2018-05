Trump deltar ikke på ambassadeåpning i Jerusalem

NTB utenriks

Viseutenriksminister John Sullivan skal i stedet lede den offisielle amerikanske delegasjonen. Trumps datter Ivanka, og hennes mann, Jared Kushner, som er rådgiver i Det hvite hus, skal også delta. Åpningen skjer 14. mai.

Ambassadeflyttingen skjer etter at Trump kunngjorde at USA ville flytte ambassaden sin i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Med det anerkjente han byen som Israels hovedstad, noe som vakte kraftige reaksjoner over hele verden, spesielt i muslimske land.

Israel gjør krav på Jerusalem som landets hovedstad, mens palestinerne ser på den østlige delen av byen som hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Minst tre skilter merket «U.S. Embassy» er satt opp i Jerusalem mandag, en uke før den amerikanske ambassaden etter planen skal åpne.

Skiltene på engelsk, hebraisk og arabisk er hengt opp nær det amerikanske konsulatets bygning sør i Jerusalem.

