SOHR: 31 syriske soldater drept i IS-angrep

– Geriljaangrep fra IS sør for Damaskus har ført til at rundt 31 soldater er blitt drept de siste to dagene, sier Rami Abdel-Rahman, lederen for den London-baserte gruppen, som henter sine opplysninger fra et nettverk av kilder inne i det krigsherjede landet.

Ifølge SOHR kom angrepene samtidig som president Bashar al-Assads styrker langsomt har vunnet terreng i områdene sør for den syriske hovedstaden.

Der skal de ha rettet artilleriangrep mot Hajar al-Aswad og al-Yarmouk, områder der IS-styrker befinner seg. Totalt oppgir SOHR at 150 regjeringssoldater har mistet livet siden operasjonen begynte midt i april.

Rundt 120 IS-soldater har mistet livet i kampene, ifølge organisasjonen.

