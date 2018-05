Oliver North blir ny NRA-president

NTB utenriks

Det melder flere amerikanske medier, blant annet CNN.

– Oliver North er uten tvil det beste valget til å lede NRA-styret, til å komme i kontakt med våre medlemmer og til uforferdet å stå opp for og kjempe for de store frihetene han har forsvart hele sitt liv, sier NRAs visepresident og administrerende direktør Wayne LaPierre i en uttalelse.

LaPierre sammenligner også North med Hollywood-skuespilleren Charlton Heston, som i en periode var president for organisasjonen. North jobber for tiden som bidragsyter for TV-kanalen Fox News.

North ble noe ufrivillig verdenskjent i 1987 da det ble avslørt at han sto sentralt i et illegalt våpensalg til Iran. Gevinsten av salget ble overført til den nicaraguanske opprørsbevegelsen Contras.

