NATO luker ut byråkratisk ugress 

NTB utenriks

Stoltenberg hadde pressen på slep da han ankom til første arbeidsdag på sitt nye kontor.

Det ligger i midten av det nye hovedkvarteret, som består av åtte lange og fire korte vinger som er flettet sammen i en stor innendørs agora. Tanken er at bygningen skal se ut som foldede hender, som et symbol på samholdet i alliansen.

– En moderne bygning for en framtidsrettet allianse, oppsummerte Stoltenberg etter å ha satt seg til rette bak sin nye pult.

Nye rutiner

I forbindelse med flyttingen har Stoltenberg satt i gang en omfattende gjennomgang av arbeidsrutinene ved hovedkvarteret.

Gjennomgangen pågår fortsatt, og konklusjonene skal trekkes i løpet av året.

– Det at vi flytter inn i en ny bygning, er en utmerket anledning til å tilpasse arbeidsrutinene våre, sier Stoltenberg til NTB.

Han legger ikke skjul på at det kan ha oppstått noen uvaner i alliansen som det kan være greit å rykke opp i. Håpet er at flyttingen skal bidra til en ny giv.

– Flyttingen er i seg selv en del av moderniseringen av NATO, sier Stoltenberg.

Skal strømlinjeformes

I gjennomgangen ser NATO blant annet på hvordan ulike deler av organisasjonen samarbeider, og hvordan oppgaver er fordelt.

Målet er å få samarbeidet til å gå mer sømløst, slik at ansatte ikke sitter og løser de samme oppgavene dobbelt opp på hvert sitt kontor i bygningen.

Samtidig er det ventet en kritisk gjennomgang av hvilke oppgaver alliansen i det hele tatt skal løse. Noen funksjoner kan framstå som utdaterte fordi de ble opprettet med et helt annet NATO i tankene.

– Det vi ser på, er hvordan vi kan gjøre alt det vi skal gjøre, på en mest mulig effektiv og velorganisert måte, sier Stoltenberg.

Ønsker raskere beslutninger

Gjennomgangen inngår i en større reformprosess i NATO der også kommandostrukturen og beslutningsprosedyrene er satt under lupen.

De allierte har allerede vedtatt at det skal bygges to nye kommandoer. Den ene skal sikre forsyningslinjene til sjøs over Atlanterhavet, mens den andre skal arbeide for å sette NATO i stand til å flytte militære styrker raskere gjennom Europa.

Det skal også opprettes en egen operasjonssentral for trusler i det digitale rommet.

Samtidig ønsker Stoltenberg å endre prosedyrene slik at beslutninger kan tas raskere og med mindre papirarbeid.

Færre trinn

Dels handler dette om å redusere antall trinn i beslutningsprosessene innad i NATO.

Samtidig skal det utarbeides mer detaljerte planer for ulike situasjoner, slik at en hel pakke med tiltak kan utløses gjennom én beslutning. Det skal gjøre det lettere for NATO å reagere raskt hvis det oppstår en krise.

NATO har også diskutert om generalsekretæren og alliansens militære øverstkommanderende skal få mer fleksible fullmakter enn før.

Politisk følsomt

Men diskusjonene har vært politisk følsomme. Grunnen er at ønsket om økt militær effektivitet må veies mot behovet for demokratisk kontroll.

Ifølge diplomatkilder kommer det ikke på tale å gjøre noe som rokker ved konsensusprinsippet i NATO.

Medlemslandene ser derfor med et vaktsomt blikk på alle endringer som kan forrykke maktbalansen mellom NATOs ledelse og hver enkelt alliert.

(©NTB)