Melania Trump slår et slag for barna med mottoet «Vær best»

Det lenge varslede programmet blir lansert etter at Melania har brukt over ett år på å lese for barn, lære om babyer som blir født med narkotikaavhengighet, og etter at hun har vært vertinne for en samtale om nettmobbing i Det hvite hus.

– Som mor og førstedame er jeg opptatt av at i dagens hurtige og alltid sammenbundne verden, så kan barn være mindre forberedt på å uttrykke og håndtere sine følelser, og ofte ta i bruk destruktiv og avhengighetsskapende atferd, som mobbing, narkotikaavhengighet og til og med selvmord, sa Melania.

– Jeg føler sterkt at vi som voksne, så kan vi og bør vi være best på å lære våre barn om betydningen av et sunt og balansert liv, sa Melania Trump videre.

Målet med programmet er å inspirere foreldre og andre voksne til å lære barna hvordan de kan bli gode borgere, deriblant ved å være snille og ikke mobbe, holde seg unna narkotika og ta vare på seg selv.

Lanseringen ble holdt i Rosehagen utenfor Det hvite hus, og president Donald Trump var blant tilhørerne.

I sine første 16 måneder som USAs førstedame har Melania flere ganger besøkt barn på sykehus, både i USA og i andre land. Hun har brukt tiden til å lese for dem og oppmuntre dem til å gjøre sitt beste.

