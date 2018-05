Mektig fagforening lover å fortsette togstreiken i Frankrike

NTB utenriks

– Det er ikke oppe til debatt, sa Laurent Brun, generalsekretær for CGT, da han forlot et møte med Frankrikes statsminister Édouard Philippe mandag.

Under møtet med fagforeningene diskuterte Philippe mulige endringer i reformplanene for det nasjonale jernbaneselskapet SNCF, i håp om å få en slutt på streiken.

Den startet i april etter at Frankrikes regjering la fram planer om å gjøre SNCF til et privat, men likevel statseid selskap. Protestene skal etter planen fortsette ut juni. Dette på tross av at flere fagforeninger opplevde møtet med statsminister Philippe som positivt.

Blant disse er UNSA, hvis leder Luc Berille uttrykte at hans fagforenings bekymringer «hadde blitt hørt», og CFDT, som ønsker å fortsette forhandlingene med regjeringen.

