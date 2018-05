Italias president vil ha teknokratregjering

NTB utenriks

President Sergio Mattarella kom med kunngjøringen mandag kveld. Han ønsker ikke et nyvalg slik blant annet Femstjernersbevegelsen har tatt til orde for, ettersom det snart må lages et statsbudsjett for 2019. Han sier også at en ny teknokratregjering vil få i oppgave å føre landet gjennom et nyvalg.

Tidligere på dagen møtte Mattarella nok en gang representanter for ulike politiske partier for å se om det var mulig å få i gang regjeringssamtaler mellom to eller flere av dem. Men forsøket mislyktes også denne gangen.

Tidligere på dagen sa lederen for den populistiske Femstjernersbevegelsen, Luigi Di Maio, at Italias to største partier, Femstjernersbevegelsen og Ligaen, går inn for et italiensk nyvalg den 8. juli.

Forslaget kom etter samtaler mellom de to partiene, som så langt ikke har blitt enige om å danne regjering sammen etter valget i mars. Femstjernersbevegelsen ønsker ikke å styre landet sammen med Silvio Berlusconis «Forza Italia», som er en del av Ligaens høyrekoalisjon.

