30 barn drept i regjeringsangrep i Afghanistan

Totalt ble 36 personer drept i angrepet, som ifølge FN-rapporten rammet en koranskole i Dasht-e Archi-distriktet den 2. april.

Samtidig ble 71 mennesker såret. Afghanske myndigheter har tidligere uttalt at de utførte angrepet for å ramme militære ledere for opprørsgruppa Taliban.

I mandagens FN-rapport kommer det imidlertid fram at det var godt kjent at store mengder sivile befant seg på skolen, og at «mange av dem var barn under ti år».

Afghanistans angrep er tidligere blitt kritisert av både lokale innbyggere og humanitære hjelpeorganisasjoner.

– I perioder med konflikt må utdanning beskyttes. Unge gutter og jenter skal ikke være livredde for å gå på skolen, og foreldrene må føle seg sikre på at barna er trygge, sier lederen for Flyktninghjelpens virksomhet i Afghanistan, William Carter.

