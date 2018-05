Vladimir Putin: Russlands nye «tsar»

NTB utenriks

65 år gamle Putin har gjeninnført Kremls faste grep om det russiske samfunnet siden han kom til makta for 18 år siden.

Det hindret ham ikke i å kunne erklære en brakseier i presidentvalget i mars, da han innkasserte nesten 77 prosent av stemmene. Oppslutningen var over sju ganger så høy som hans nærmeste konkurrent og den største valgseieren noensinne.

Samtidig uttrykte valgobservatører fra OSSE bekymring over det politiske klimaet i Russland, der opposisjonen har begrensede muligheter til å nå fram.

– Ikke vår tsar

Russere som heier på Putin, mener han har gjeninnført tradisjonelle verdier og gitt en ydmyket nasjon grunn til stolt å rette ryggen.

Andre anklager den tidligere KGB-agenten for å ha en autoritær og antidemokratisk lederstil, og for å ha skapt en ny elite bestående av tidligere nøkkelpersoner i det hemmelige politiet. «Han er ikke vår tsar» er et av slagordene opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj og hans tilhengere benytter.

Opprørspoliti

Lørdag ble opprørspolitiet satt inn da tusenvis av Putin-kritikere demonstrerte mot mandagens innsettelse i en rekke russiske byer. Nærmere 1.600 personer ble pågrepet, blant dem Navalnyj selv.

Søndag ble opposisjonspolitikeren løslatt, men han må senere møte i retten, tiltalt for å ha organisert en ulovlig demonstrasjon.

Også Reportere uten grenser (RSF) slår i sin siste årsrapport fast at Putin er blant de lederne som slår hardest ned på politisk opposisjon og bidrar til å skape «et klima av hat og fiendskap» mot journalister. I tillegg har Russland nørt opp under en politisk utvikling preget av populisme og autoritære ledere i land som Ungarn, Slovakia og Polen, mener RSF.

Internasjonal innblanding

På den internasjonale scene har Putin, som fire år på rad er blitt kåret til verdens mektigste av tidsskriftet Forbes, håndtert tre amerikanske presidenter, kastet Moskva ut i en ny strid med Vesten etter annekteringen av Krim-halvøya, uroen i Ukraina og intervensjonen på president Bashar al-Assads side i Syria.

Putin er også beskyldt for å ha spredt sine tentakler langt videre, og Russland er mistenkt for å ha blandet seg inn i valgene i både USA og Frankrike.

Amerikansk etterretning har beskyldt russiske hackere for å medvirket til kampanjen som brakte Donald Trump inn i Det hvite hus, noe Putin stadig benekter.

(©NTB)