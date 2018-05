USA stanser støtten til De hvite hjelmene i Syria

NTB utenriks

CBS News meldte denne uka at amerikansk UD, som tidligere skal ha bidratt med rundt en tredel av budsjettet til De hvite hjelmene, nå har stanset utbetalingene.

Beslutningen kommer som følge av kutt president Donald Trump har beordret, skriver Al Jazeera.

Trump varslet i forrige måned at USA ville trappe ned sitt nærvær og engasjement i Syria og kuttet drøyt 1,6 milliarder kroner som var øremerket gjenoppbygging av landet.

Amerikansk UD gjorde ham oppmerksom på hvilke følger dette ville få, og ga ham frist til 15. april med å gi grønt lys til videre finansiering av De hvite hjelmene. Noe klarsignal til dette kom ikke fra Det hvite hus, og støtten er nå stanset.

Får annen støtte

Lederen for De hvite hjelmene, Raed Saleh, sier til Al Jazeera at organisasjonen aldri har fått direkte støtte fra USA eller andre land, og at kuttet i støtten derfor ikke får følge for virksomheten.

– De hvite hjelmene mottar støtte fra organisasjoner og samarbeidspartnere, sier han, uten å oppgi hvem dette er.

– Vårt arbeid er ikke rammet og ingen av prosjektene våre vil bli stanset. Våre frivillige er fortsatt i sving på bakken, sier han.

– Vi inngikk nylig avtaler med organisasjoner i Tyrkia og Qatar om støtte til nye prosjekter, sier Saleh.

Britisk leiesoldat

De hvite hjelmene ble dannet av den tidligere britiske leiesoldaten James Le Mesurier i 2013 og oppgir selv å bestå av nærmere 3.000 frivillige.

Le Mesurier har lang fartstid i en rekke krigs- og konfliktområder der Storbritannia har støttet aktører, og kritikere hevder at De hvite hjelmene er et ledd i vestlige lands fordekte støtte til syriske opprørere.

Ifølge sin egen nettside finansieres organisasjonen direkte av Le Mesuriers stiftelse Mayday Rescue, som oppgir å få økonomisk støtte fra britiske, tyske, nederlandske og danske myndigheter.

