Innbyggerne i to landsbyer begynte torsdag å klage over pusteproblemer, svimmelhet, oppkast og brystsmerter, forteller lederen for helsemyndighetene i Kratie-provinsen øst i Kambodsja, Chhneang Sivutha.

Myndighetene tror det kan ha kommet gift i drikkevannet, og prøver av vann og matvarer er nå til analyse.

Mistanken rettes mot en stor gård i nærheten, der det nylig ble sprayet med insektmiddel. Regn kan ha ført deler av giften ut i en elv, som er drikkevannskilde for landsbyboere.

