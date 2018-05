Medier: McCain vil ikke ha Trump i begravelsen sin

NTB utenriks

Til tross for at McCain er republikaner, har han vært en markant motstander av presidenten og ønsker derfor at visepresident Mike Pence skal representere Det hvite hus i begravelsen hans. Det opplyser kilder nær McCain til amerikanske medier.

McCain, som var Republikanernes presidentkandidat i 2008, fikk påvist svulst på hjernen juli i fjor. Han oppholder seg for tiden hjemme i Arizona hvor han er i ferd med å komme seg etter en operasjon.

Krigsveteranen støttet Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med nedsettende uttalelser om kvinner. Da trakk han støtten og oppfordret partiet til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president.

