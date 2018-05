Lav deltakelse i parlamentsvalget i Libanon

NTB utenriks

Nasjonalforsamlingen har de siste årene vært preget av handlingslammelse og frykt for at borgerkrigen i Syria skal smitte over landegrensen. Dette førte til at valget ble utsatt tre ganger. Søndag kunne 3,7 millioner stemmeberettigede endelig gå til urnene og velge blant 586 kandidater, deriblant 86 kvinner.

En time før stengetid søndag opplyste innenriksdepartementet at 46,8 prosent av de stemmeberettigede hadde avgitt stemme.

Valget ble overvåket av mer enn 100 observatører fra EU. Observatører melder om lav oppslutning i Beirut og i nord, men større oppslutning i Sør-Libanon, der Hizbollah-bevegelsen står sterkt.

Ifølge hæren og politiet gikk valgdagen rolig for seg i mesteparten av Libanon, et land på størrelse med Rogaland fylke der hver tredje innbygger er krigsflyktning.

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og presidenten i nasjonalforsamlingen sjiamuslim. De 128 setene i nasjonalforsamlingen er også fordelt på tilsvarende vis.

Valgresultatet er ventet å bli lagt fram mandag. På forhånd er det ventet at verken statsminister Saad Hariri og hans såkalte 14. mars-allianse, eller Hizbollah som inngår i den såkalte 8. mars-alliansen, kan regne med å få over 50 prosent og flertall.

Valget vil derfor trolig bli etterfulgt av uker og måneder med politisk tautrekking før en ny regjering er på plass.

