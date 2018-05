HRW: Saudi-Arabia fengsler tusenvis uten lov og dom

NTB utenriks

Menneskerettighetsorganisasjonen har analysert data fra myndighetene i Saudi-Arabia og konkluderer i en ny rapport med at flere tusen fanger har sittet innesperret i opptil ti år, uten at de noensinne har blitt stilt for retten.

Saudi-Arabias rettsvesen fungerer ikke og situasjonen ser ut til å bli stadig verre, konstaterer Sarah Leah Whitson, som leder HRWs virksomhet i Midtøsten.

Hun har lite pent å si om kronprins Mohammed bin Salmans reformplan «Visjon2030".

– Den ser mer ut til å beskrive lengden på den tiden folk sitter fengslet uten lov og dom, enn som en tidsplan for reformer, sier hun.

Kafka

Saudi-Arabias lover slår fast at personer kan varetektsfengsles i maksimum fem dager, før det må tas ut siktelse. Varetektstiden kan deretter forlenges til opptil seks måneder mens etterforskningen pågår, men da må vedkommende enten stilles for retten eller løslates.

Nærmere 3.000 fanger hadde i begynnelsen av april sittet innesperret i over ett år, uten å være dømt for noe, 770 av dem i over tre år og noen over ti år.

– Det er som en saudiarabisk versjon av Kafka når myndighetene fengsler innbyggere i over ti år uten at de er dømt for noe, men hevder at de er under etterforskning, sier Whitson.

– Dette innebærer i praksis at myndighetene kan pågripe og fengsle dem de ønsker, bare ved å hevde at de er under etterforskning. Og den kan være endeløs, sier hun.

Henretter

Human Rights Watch er også sterkt kritisk til Saudi-Arabias bruk av dødsstraff og konstaterte i forrige uke med at landet hittil i år har gjennomført 48 henrettelser.

Halvparten av dem som er henrettet ble dømt til døden i narkotikasaker, viser HRWs rapport.

– Det er ille nok at Saudi-Arabia henretter så mange mennesker, men mange av disse har ikke begått voldelige lovbrudd, sa Whitson, som betegner rettssystemet i landets som «notorisk urettferdig».

I 2017 henrettet Saudi-Arabia nesten 150 dødsdømte, og alt fra drap til narkotikahandel, væpnet ran, voldtekt og religiøst frafall kan straffes med døden i landet.

Den vanligste henrettelsesmetoden er halshogging på offentlig sted.

