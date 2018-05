Trump møter Moon 22. mai

NTB utenriks

– Det tredje møtet mellom lederne viser styrken i forholdet mellom USA og Korea og det dype vennskapet mellom de to landene, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Forrige måned møte Moon den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Under møtet lovet Kim å stenge landets kjernefysiske testanlegg i løpet av mai. Han skal også ha lovet omverdenen fullt innsyn i prosessen.

– President Trump og president Moon vil fortsette koordineringen av utviklingen på Koreahalvøya i lys av møtet mellom Nord- og Sør-Korea 27. april. De to vil også diskutere Trumps kommende møte med Kim, heter det videre i uttalelsen.

Fredag sa Trump at tid og sted for toppmøtet mellom ham og Kim er bestemt, og at det vil bli offentliggjort om kort tid.

(©NTB)