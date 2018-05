Titusener demonstrerte for skotsk uavhengighet

NTB utenriks

Det lange demonstrasjonstoget beveget seg som en blåhvit elv gjennom sentrum av byen, der demonstrantene viftet med det skotske flagget og marsjerte til tonene fra sekkepiper og trommer.

Ifølge politiet deltok om lag 35.000 demonstranter i den 5 kilometer lange marsjen til støtte for et uavhengig Skottland. Arrangørene på sin side hevder over 60.000 deltok.

Demonstrasjonen er en årlig foreteelse og har vokst i omfang siden folkeavstemningen om uavhengighet i 2014, der nei-siden vant med 55 prosent.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har truet med å holde en ny folkeavstemning dersom det selvstyret som Skottland har i dag, blir mindre som følge av brexit.

