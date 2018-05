Sørkoreansk politi stanset propagandaforsøk mot nord

NTB utenriks

Om lag 300 politifolk grep inn mot et 20-talls aktivister, flere av dem avhoppere fra Nord-Korea. Disse hadde samlet seg i en park i den sørkoreanske byen Paju for å sende flygeblader over grensen.

Også en stor gruppe motdemonstranter var på plass, og de anklaget aktivistene for å forsøke å hausse opp stemningen mellom Nord-Korea og Sør-Korea.

En av dem som forsøkte å sende flygeblader over grensen, var den nordkoreanske avhopperen Park Sang-haek. Han hevder sørkoreanerne er «beruset av Kim Jong-uns fredsinitiativ.

– Nord-Korea har ikke forandret seg i det hele tatt, sa han og la til at han vil fortsette å sende flygeblader over grensen til Nord-Korea «slik at nordkoreanerne får vite sannheten».

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in ble enige om å jobbe for fred og forsoning, og slutte med alle fiendtlige handlinger da de møttes til toppmøte forrige uke.

«Fiendtlige handlinger» omfatter blant annet å kringkaste propaganda via høyttalere langs grensen og å sende flygeblader til nabolandet.

