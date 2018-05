Hamas-medlemmer drept i eksplosjon på Gazastripen

NTB utenriks

Helsemyndighetene i den palestinske enklaven bekrefter at seks personer ble drept og at tre andre ble såret.

Eksplosjonen skjedde lørdag i et hus i byen Deir al-Balah midt på Gazastripen, og lokale medier omtaler det som en «arbeidsulykke». Det betyr trolig at de seks mistet livet mens de håndterte eksplosiver.

Hamas' væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, bekrefter at de seks tilhørte deres gruppe og anklager Israel for eksplosjonen, men uten å komme med flere detaljer eller bevis for påstanden.

En talsperson for det israelske forsvaret sier de ikke har kjennskap til hendelsen.

