Gruvearbeidere omkom i Pakistan

Ulykken skjedde lørdag i en gruve i byen Marwaarh i Balutsjistan-provinsen nord i landet.

– Taket i gruvegangen raste ned etter at metangass eksploderte. 16 gruvearbeidere døde og ni andre er skadd, to av dem alvorlig, sier en talsmann for provinsmyndighetene.

– Redningsarbeidere forsøker å hente de døde opp av gruva, men arbeidet er vanskelig fordi de døde ligger dypt nede i gruva, sier talsmannen videre.

Pakistanske gruver er beryktet for elendig sikkerhet og mangelfull ventilasjon, og ulykker inntreffer ofte.

