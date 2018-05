Löfven beklager utsettelse av litteraturpris

NTB utenriks

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Det er en svært prestisjetung og viktig pris, for litteraturen og kulturen, så det er utrolig kjedelig, sier Löfven til TT.

Han tror at Svenska Akademiens beskjed om at pristildelingen blir utsatt til neste år, vil skade bildet av Sverige i utlandet.

– Det er absolutt ikke bra for omdømmet. Det er derfor det er så viktig at Akademien nå jobber ufortrødent videre for å gjenopprette tilliten. Det tar alltid lenger tid enn å rive ned tilliten, men det er deres oppgave nå å vise seg moden for det, og forhåpentligvis komme tilbake slik at man senere kan dele ut to priser i stedet, sier Löfven.

