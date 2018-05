Kulturverdenen venter i spenning på beskjed fra Svenska Akademien

NTB utenriks

Flere krever nå at hvis svaret blir nei, så må alle de gjenværende medlemmene i Akademien gå av.

Men spørsmålet om litteraturprisen skal deles ut i år, synes å ha samlet de gjenværende medlemmene.

– Jeg er fornøyd. Vi er enige om beslutningen. Alle står bak det, sa Per Wästberg, ordfører i Nobelkomiteen, til Dagens Nyheter da han forlot et møte torsdag.

Akademiens fungerende direktør, Göran Malmkvist, kom også med en optimistisk kommentar.

– Det blir gode nyheter i morgen, sa han.

Det har vært en turbulent tid for den ærverdige svenske institusjonen etter at 18 kvinner sto fram i høst og hevdet at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra ektemannen til ett av medlemmene

Han driver i tillegg en kulturinstitusjon som har fått penger av Akademien, og han anklages også for å ha lekket navn på nobelprisvinnerne før de offisielle kunngjøringene.

Krisen har ført til stor splittelse blant de 18 medlemmene. Flere medlemmer har trukket seg, i tillegg til at den faste sekretæren Sara Danius er blitt presset til å gå av.

(©NTB)