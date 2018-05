Iowa vedtok USAs strengeste abortlov

NTB utenriks

Den såkalte hjerteslagloven trer i kraft 1. juli, men kritikere tror det vil bli en rettssak fordi loven forbyr abort fra et tidspunkt mange kvinner ikke engang vet at de er gravide.

Allerede 22 dager etter befruktning, fem uker, begynner nemlig hjertet å slå sine egne slag, og fosterlyden kan allerede da registreres med ultralydteknikk.

– Jeg forstår og forventer at dette vil bli tatt til retten. Men dette er mer enn bare en lov, det handler om liv. Jeg har ikke tenkt å snu ryggen til hvem jeg er eller det jeg tror på, sa Reynolds etter å ha underskrevet loven fredag.

Loven, som ikke fikk en eneste demokratisk stemme, åpner kun for unntak i tilfeller der det er fare for mors liv eller graviditeten er et resultat av en voldtekt.

Mens Reynolds fornøyd signerte avtalen, sto demonstranter utenfor og ropte «Min kropp, mitt valg!».

Hjerteslagloven er den strengeste abortloven som er blitt vedtatt i USA. Mississippi vedtok en lov tidligere i år som forbyr abort etter 15. uke, men den er ikke trådt i kraft ettersom den behandles i retten.

